Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Fußgänger übersehen (25.06.2025)

Bad Dürrheim (ots)

Während eines Parkvorgangs hat am Mittwoch, gegen 12 Uhr der Fahrer eines Kleintransporters einen Fußgänger übersehen und leicht verletzt. Der 56-Jährige fuhr auf einem Parkplatz an der Straße "Hirschhalde" rückwärts und bemerkte den hinter ihm befindlichen 81-Jährigen nicht. Die beiden stießen zusammen wodruch sich der Senior leichtverletzte. In einem Rettungswagen brachte man ihn ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell