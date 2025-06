Donaueschingen (ots) - Am Bahnübergang in Grüningen hat sich bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 11 Uhr ein Radfahrer leicht verletzt. Der 68-Jährige musste, ebenso wie eine 71-jährige Peugeot-Fahrerin am geschlossenen Bahnübergang halten. Als sich die Schranken öffneten fuhr die Autofahrerin los, während der ...

