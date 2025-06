Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Mit Schreckschusswaffe vom Balkon geschossen - Polizei nimmt Mann vorläufig fest (25.06.2025)

Rottweil (ots)

Am Mittwochabend sind mehrere Streifen zu einem Mehrfamilienhaus am Omsdorfer Hang ausgerückt, nachdem ein Mann auf einem Balkon mit einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse in die Luft abgegeben hatte.

Gegen 20:30 Uhr sperrte die Polizei nach einer entsprechenden Mitteilung den Bereich weiträumig ab und umstellte das betroffene Gebäude. Der Mann reagierte zunächst weder auf Zurufe noch auf technische Kontaktversuche. Schließlich verschafften sich die Beamten Zugang zum Gebäude und lokalisierten die betreffende Wohnung. Kurz darauf öffnete der Mann unbewaffnet die Tür, woraufhin er vorläufig festgenommen werden konnte.

In der Wohnung fanden die Beamten zwei Schreckschusswaffen, sowie Platzpatronen, die sie sicherstellten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder auf freien Fuß. Ihn erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell