POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Drohne im Bereich Haselbrunnstraße/Allweilerstraße - Polizei bittet um Hinweise (25.06.2025)

Radolfzell (ots) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6163 zwischen Stahringen und Reute am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Ein 21-Jähriger fuhr mit einer Honda von Stahringen in Richtung Reute. Nach dem Bahnübergang scherte er in einer Rechtskurve aus, um einen vorausfahrenden ...

