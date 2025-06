Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, K6163, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall auf der K6163 schwer verletzt (25.06.2025)

Radolfzell (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6163 zwischen Stahringen und Reute am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Ein 21-Jähriger fuhr mit einer Honda von Stahringen in Richtung Reute. Nach dem Bahnübergang scherte er in einer Rechtskurve aus, um einen vorausfahrenden kleinen Lastwagen zu überholen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Jeep eines 46-Jährigen und kollidierte seitlich mit dem Auto. Durch den Aufprall schleuderte der Biker samt Maschine über die Fahrbahn und blieb schließlich im Grünstreifen liegen. Der 21-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und kam nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik. An der Honda entstand durch den Zusammenstoß Blechschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, den Schaden am Jeep schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell