Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, L190, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung der K6148 auf die L190 - zwei Personen leicht verletzt und hoher Sachschaden (25.06.2025)

Gottmadingen, L190 (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 27.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls auf der Landesstraße 190 bei Petersburg am Mittwochmorgen. Eine 66-Jährige fuhr mit einem Peugeot von Gottmadingen in Richtung L190. An der Einmündung bog sie ab und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 38-Jährigen zusammen. Infolge der Kollision verletzten sich beide Frauen leicht. Die 66-Jährige kam zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sowohl am Peugeot als auch am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten Autos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell