POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) - Zusammenprall mit Polizeifahrzeug - zwei Beamte bei Einsatzfahrt schwer verletzt (25.06.2025)

Zimmern ob Rottweil (ots) - Am Dienstagnachmittag hat eine Autofahrerin in der Hauptstraße die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist im Kreisverkehr gegen eine Hauswand geprallt. Gegen 17:15 Uhr war eine 85-Jährige mit einem Hyundai i10 unterwegs, als sie im Kreisverkehr in der Ortsmitte aus bislang ...

