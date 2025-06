Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Unfallflucht auf dem Kauflandparkplatz - Polizei bittet um Hinweise (24.06.2025)

Tuttlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmorgen gegen 09:00 Uhr auf dem Kauflandparkplatz in der Stockacher Straße ereignet hat.

Ein Unbekannter kollidierte gegen das Heck eines rot-schwarzen Nissan Juke und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

