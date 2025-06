Singen (ots) - Im Zeitraum zwischen 17.-24.06.25 ist es in der Kleingartenanlage "Roter Rettich" in der Friedinger Straße zu insgesamt fünf Einbrüchen in Gartenlauben und einem versuchten Einbruch in die dortige Gaststätte gekommen (wir berichteten bereits: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6058144). ...

mehr