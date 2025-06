Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbrüche in der Kleingartenanlage "Roter Rettich" (17./24.06.2025)

Im Zeitraum zwischen 17.-24.06.25 ist es in der Kleingartenanlage "Roter Rettich" in der Friedinger Straße zu insgesamt fünf Einbrüchen in Gartenlauben und einem versuchten Einbruch in die dortige Gaststätte gekommen (wir berichteten bereits: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6058144). Der oder die Täter verschafften sich in allen Fällen gewaltsam Zutritt zu den Hütten, aus denen sie anschließend teilweise verschiedene Gegenstände entwendeten. Die Höhe des Diebesguts und der entstandene Sachschaden sind noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

