POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Nellenbadstraße/ "Stegwiesen"/Giessereistraße - mehrere tausend Euro Blechschaden (24.06.2025)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend auf der Kreuzung Nellenbadstraße/ "Stegwiesen"/Giessereistraße ereignet hat. Ein 23-Jähriger fuhr mit einem Fiat Punto vom Kreisverkehr kommend auf der Nellenbadstraße. An der Kreuzung zur Giessereistraße/ "Stegwiesen" bog er nach links auf die Giessereistraße ab und kollidierte dabei mit einem von "Stegwiesen" ebenfalls nach links auf die Nellenbadstraße abbiegenden, vorfahrtsberechtigten Range Rover eines 27-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt.

