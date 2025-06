Donaueschingen - B 31 (ots) - Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung auf die Bundesstraße 31 bei Pfohren, sind am Samstag drei Personen leicht- und eine schwerverletzt worden. Beim Linksabbiegen in Richtung Hüfingen übersah eine 79-jährige Mercedes-Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte 43-Jährige die in ...

mehr