Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall mit vier Verletzten (21.06.2025)

Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung auf die Bundesstraße 31 bei Pfohren, sind am Samstag drei Personen leicht- und eine schwerverletzt worden. Beim Linksabbiegen in Richtung Hüfingen übersah eine 79-jährige Mercedes-Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte 43-Jährige die in Richtung Geisingen unterwegs war. Die beiden Mercedes prallten gegeneinander wodurch sich die Seniorin schwer verletzte. Die junge Frau, sowie ihre beiden mitfahrenden Kinder, im Alter von 10 und 15 Jahren, verletzten sich allesamt leicht. Rettungswagen brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Die Bundesstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme nur teilweise gesperrt und die beiden Mercedes mit einem Gesamtschaden von etwa 26.000 Euro abgeschleppt werden.

