POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) - Unfallflucht in der Hauptstraße - Polizei bittet um Hinweise (23.06.2025)

Zimmern ob Rottweil (ots) - Am Montagabend ist es in der Talstraße zu einem Unfall mit rund 14.000 Euro Blechschaden gekommen. Gegen 22:30 Uhr fuhr ein 78-jähriger VW-Fahrer von der Zimmerner Straße kommend in den Kreuzungsbereich zur Talstraße ein und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Audi A4. Der ...

