Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Falsche Amazon-Mitarbeiter erbeuten vierstelligen Geldbetrag

Wermelskirchen (ots)

Am Donnerstag (19.06.), gegen 10 Uhr, erhielt ein Senior einen Anruf eines angeblichen Amazon-Mitarbeiters. Dieser erzählte ihm, dass sein Amazon-Konto gehackt worden sei. Der 65-jährige Wermelskirchener gab seine Kontodaten sowie die jeweilige PIN preis.

Von seinen Konten wurden anschießend diverse Beträge abgehoben und auf ihm unbekannte Konten überwiesen. Insgesamt ist ein Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich erbeutet worden. Der Senior erstattete am gestrigen Tag (23.06.) eine Strafanzeige, nachdem ihm bewusst wurde, dass er auf einen Betrüger hereingefallen war.

Die Polizei Rhein-Berg warnt erneut vor dieser oder ähnlichen Betrugsmaschen. Legen Sie in solchen Fällen sofort auf, lassen Sie sich nicht ein Gespräch verwickeln und schon gar nicht unter Druck setzen. Geben Sie keine sensiblen Daten heraus, wie die eigenen Kontodaten. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch zu dieser und weiteren Betrugsmaschen, stehen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention jederzeit zur Verfügung. Erreichbar ist das Fachkommissariat unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (md)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell