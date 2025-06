Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - 17-Jähriger von Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt

Bild-Infos

Download

Overath (ots)

Am gestrigen Sonntag (22.06.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße Vilshoven (L 312) in Marialinden, zwischen den Ortschaften Overath und Much. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten waren bereits mehrere Rettungskräfte vor Ort und versorgten einen schwer verletzten Fußgänger.

Nach Angaben eines 22-jährigen Pkw-Fahrers aus Much befuhr dieser gegen 22:30 Uhr die Straße Vilshoven in Fahrtrichtung Much. Im Verlauf einer abschüssigen Rechtskurve, wenige Meter vor der Einmündung "Blindenaafermühle", sah er nach bisherigen Erkenntnissen plötzlich einen 17-jährigen Fußgänger, der mittig auf der rechten Fahrspur stand. Trotz eingeleiteter Vollbremsung kam es einer Kollision, bei der der Fußgänger erfasst und an den linken Fahrbahnrand geschleudert wurde. Der Fahrer sowie weitere Zeugen leiteten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen bei dem verletzten Fußgänger ein.

Mittels eines Rettungshubschraubers wurde der lebensgefährlich verletzte Fußgänger aus Much in eine nahegelegene Klinik geflogen. Die Polizisten fanden im Einmündungsbereich persönliche Gegenstände des Fußgängers, darunter ein Mobiltelefon, ein Tablet sowie eine Geldbörse. Die Gegenstände wurden durch die Polizei sichergestellt.

Der Pkw VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die durch ein Verkehrsunfallaufnahme-Team unterstützt wurde, musste die Straße Vilshoven im Bereich der Unfallörtlichkeit zeitweise beidseitig gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats bezüglich des Unfallhergangs dauern derzeit noch an. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell