Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb

Leichlingen (ots)

Unbekannte haben zwischen Mittwochabend (18.06.) und Donnerstagmorgen (19.06.) mehrere hochwertige Gegenstände aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in Witzhelden gestohlen. Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Eine Zeugin bemerkte am Donnerstagmorgen gegen 09:00 Uhr, dass die Vorhängeschlösser ihrer Spinde aufgebrochen waren und informierte den Betreiber des landwirtschaftlichen Betriebes in der Straße Hinterberg. Dieser gab der Polizei gegenüber später an, dass am Mittwochabend gegen 22:00 noch alles in Ordnung gewesen ist. Aus den Stallungen des Betriebes fehlten am nächsten Morgen jedoch mehrere hochwertige Gegenstände, darunter zum Beispiel zwei Kettensägen. Außerdem war aus einem im Hof abgestellten Traktor ein GPS-Tracker entwendet worden.

Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (bw)

