POL-RBK: Rösrath - Drei Motorradfahrer nach Verfolgungsfahrt flüchtig - Polizei sucht nach Zeugen

Bergisch Gladbach (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (18.06.) wurde die Polizei gegen 02:10 Uhr in die Willy-Brandt-Straße im Stadtteil Hand gerufen. Ein Zeuge hatte zuvor zwei junge Männer dabei beobachtet, wie sie sich an einem Motorrad der Marke BMW aufhielten und dieses wegschoben. Wenig später seien die beiden Personen in einen weißen Transporter gestiegen und ...

