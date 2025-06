Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Aufmerksamer Zeuge bemerkt Fahrerin mit unsicherer Fahrweise

Kürten (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (19.06.), um kurz nach Mitternacht, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei über Notruf ein Fahrzeug, das in auffallend unsicherer Fahrweise hinter ihm in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war.

Nach Angaben des Anrufers befuhr die Fahrerin des Fahrzeugs der Marke VW die Kölner Straße (B 506) in Bechen derart unsicher, dass sie teilweise mittig auf der Fahrbahn fuhr und außerdem mit dem Vorderreifen gegen den Bordstein prallte.

Das vom Zeugen beschriebene Fahrzeug wurde wenig später durch die alarmierten Polizisten geparkt an der Halteranschrift in Bechen vorgefunden. Die 51-jährige Fahrzeughalterin öffnete den Beamten an ihrer Wohnanschrift die Tür und machte einen stark alkoholisierten Eindruck.

Ein Atemalkoholvortest ergab über 2 Promille, so dass die Frau die Polizisten als Beschuldigte einer Straftat im Streifenwagen zur Polizeiwache Burscheid begleiten musste. Da ein Alkoholkonsum nach der Fahrt nicht gänzlich auszuschließen war, wurden zwei Blutprobenentnahmen angeordnet, die durch einen angeforderten Arzt durchgeführt wurden. Anschließend konnte die Frau die Polizeiwache wieder verlassen.

Ihr Führerschein wurde jedoch zuvor sichergestellt und eine weitere Fahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen vorerst untersagt.

Gegen sie wird nun wegen einer Verkehrsstraftat gemäß § 316 Strafgesetzbuch (Trunkenheit im Verkehr) ermittelt. (ct)

