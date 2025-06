POL-RBK: Leichlingen - Pkw-Fahrer weicht Reh aus und verletzt sich schwer

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Pkw-Fahrer weicht Reh aus und verletzt sich schwer

Leichlingen

In der Nacht auf Mittwoch (18.06.) hat sich in 20-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Unfall in Leichlingen schwer verletzt. Sein Mitfahrer wurde leicht verletzt. Der Fahrer gab an, zuvor einem Reh ausgewichen zu sein.

Gegen 01:10 Uhr war der 20-Jährige aus Mettmann mit seinem 19-jährigen Beifahrer aus Langenfeld auf der Straße Junkersholz in Fahrtrichtung Leichlingen unterwegs. Nach seinen Angaben trat plötzlich ein Reh von der linken Böschung auf die Fahrbahn und blieb auf der rechten Fahrspur stehen. Daraufhin bremste der Fahrer und wich zunächst nach links aus. Er verlor dabei die Kontrolle über seinen Hyundai, geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Zunächst touchierte er die Böschung rechts von der Fahrbahn, bevor er in die linke Böschung eintrat und dort mit kleineren Bäumen zusammenstieß. Der Pkw überschlug sich, prallte mit der Unterseite gegen einen Baum und kam zum Stehen.

Der Fahrer verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Der 19-jährige Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten beide in Krankenhäuser.

An dem Pkw entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden gesperrt. (bw)

