Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Festnahmen nach Einbruchsversuchen in Refrath

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Montag (16.06.) versuchten zwei Tatverdächtige, in ein Nagelstudio und eine Fahrschule in Refrath einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, welche die beiden Männer im Nahbereich antraf und vorläufig festnahm.

Gegen 01:20 Uhr hatte der Zeuge laute Geräusche aus dem Bereich des Nagelstudios und der Fahrschule an der Dolmanstraße vernommen. Als er nachschaute, sah er wie zwei Männer offenbar gerade versuchten, eine dortige Außentür aufzubrechen. Er informierte umgehend die Polizei. Kurz vor Eintreffen der alarmierten Polizisten flüchteten die Täter jedoch. Im Nahbereich trafen die Beamten zwei Personen an, auf welche die zuvor von dem Zeugen durchgegebene Personenbeschreibung passte. Im Umfeld fanden die Polizisten zudem mögliches Tatwerkzeug. Die beiden Männer, ein 37-jähriger sowie ein 41-jähriger Kölner, wurden vorläufig festgenommen.

Am darauffolgenden Morgen (16.06.) wurden weitere Einbruchsversuche in der Dolmanstraße, unter anderem in einen Imbiss und eine physiotherapeutische Praxis, gemeldet. Ob dafür ebenfalls die beiden Festgenommenen in Frage kommen, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zunächst entlassen. Dennoch müssen sie sich nun im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens verantworten.

Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg nimmt weitere Zeugenhinweise zu diesen Vorfällen unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

