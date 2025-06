Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Kindertagesstätte

Leichlingen (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntagabend (15.06.) und Montagmorgen (16.06.) in eine Kita am Kuhlenweg eingebrochen. Noch ist nicht klar, wie sie in die Kita gelangen konnten. Ebenso unklar ist noch, was sie dabei entwendet haben.

Die Leiterin der Kita hat gestern Morgen (16.06.) die Polizei informiert, nachdem sie die Räume gegen 06:45 Uhr betreten hatte. Dabei stellte sie fest, dass diverse Schränke offenstanden und Beschädigungen am Schloss ihrer Bürotür erkennbar waren. Zudem wunderte sie sich, dass die Eingangstür der Kita nicht verschlossen war.

Vor Ort konnte die Polizei weder an Fenstern noch an Eingangstüren Aufbruchsspuren erkennen. In verschiedenen Räumen des Gebäudes standen mehrere Schränke offen, die die Unbekannten gewaltsam geöffnet hatten. Nach Angaben der Leiterin hatte die Hausmeisterin die Kita am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr betreten und bei Verlassen des Gebäudes alle Türen wieder verschlossen.

Bislang ist der Leiterin nur bekannt, dass ein mit Münzen gefülltes Sparschwein den Unbekannten zum Opfer gefallen ist. Über weitere fehlende Gegenstände konnte sie noch keine Angaben machen.

Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges im Umfeld der Kita gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei Rhein-Berg unter der 02202-205-0. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell