Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Untersuchungshaft nach Raubdelikt in der Innenstadt

Wermelskirchen (ots)

Am vergangenen Freitag (25.04.), gegen 13:40 Uhr, ist es in der Kölner Straße in der Wermelskirchener Innenstadt zu einem Raubdelikt unter Vorhalt einer Waffe gekommen.

Eine 34-jährige Frau aus Remscheid befand sich an einer Bushaltestelle in der Kölner Straße, als sie von einem neben ihr sitzenden Unbekannten angesprochen wurde. Er fragte sie nach einer Zigarette, was sie jedoch verneinte.

Als sie gerade auf ihr Smartphone schaute, stand der Mann auf, hielt ihr eine Waffe in Brusthöhe vor und forderte die Herausgabe ihres Smartphones.

Sie kam der Aufforderung nach und flüchtete anschließend in ein nahegelegenes Geschäft, um über Notruf die Polizei zu alarmieren. Gegenüber den wenig später eintreffenden Beamten konnte sie eine gute Personenbeschreibung des Täters abgeben und aufgrund einer App auf einem Endgerät an ihrer Wohnanschrift auch den Standort ihres Smartphones orten. Demnach sollte sich das Smartphone im Brückenweg befinden. Weitere Beamte suchten unverzüglich die genannte Örtlichkeit auf und trafen dort in einem Treppenhaus eines Discounters auf einen 32-jährigen Remscheider, der umgehend vorläufig festgenommen wurde. Er führte sowohl das gesuchte Smartphone als auch eine Schreckschusswaffe mit sich, die er bei der Tat verwendet hatte. Beide Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt und das Smartphone konnte nach erfolgter Spurensicherung wieder an die Geschädigte ausgehändigt werden.

Der Festgenommene wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. (ct)

