POL-RBK: Odenthal - Täter nach versuchtem Einbruch in Arztpraxis flüchtig

Bergisch Gladbach (ots) - Am Donnerstag (24.04.) wurde in ein Einfamilienhaus in Moitzfeld eingebrochen. Die Bewohnerin hatte das Haus an der Straße Löhe am Morgen gegen 07:30 Uhr verlassen. Als sie gegen 17:40 Uhr nach Hause zurückkehrte, stellte sie den Einbruch fest und verständigte die Polizei. Der oder die bislang unbekannten Täter hatten ein Kellerfenster ...

