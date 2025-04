Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Wohnungseinbruch in Moitzfelder Einfamilienhaus

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (24.04.) wurde in ein Einfamilienhaus in Moitzfeld eingebrochen. Die Bewohnerin hatte das Haus an der Straße Löhe am Morgen gegen 07:30 Uhr verlassen. Als sie gegen 17:40 Uhr nach Hause zurückkehrte, stellte sie den Einbruch fest und verständigte die Polizei.

Der oder die bislang unbekannten Täter hatten ein Kellerfenster aufgebrochen und mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie zwei Kameras im Wert eines unteren vierstelligen Bereichs sowie einen unteren dreistelligen Münzgeldbetrag.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. Wenn Sie eine Beratung oder Informationen zum Thema Einbruchschutz wünschen, kontaktieren Sie gerne die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell