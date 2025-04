POL-RBK: Burscheid - Einbruch in Lagerhalle eines Eventtechnikunternehmens

Bergisch Gladbach (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Dienstag (22.04.) eine Spielhalle in Bergisch Gladbach überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter gegen 0:30 Uhr die Spielhalle im Bergisch Gladbacher Stadtteil Gronau in der Mülheimer Straße. Er sprühte zuerst Pfefferspray in das Gesicht eines Kunden, bedrohte danach einen Angestellten mit einem messerähnlichen Gegenstand und ...

