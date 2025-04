Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Vier Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

Leichlingen (ots)

Unbekannte haben es in der Nacht von Dienstag (15.04.) auf Mittwoch (16.04.) auf vier Handwerkerfahrzeuge in Leichlingen abgesehen. Alle vier Tatorte befinden sich in örtlicher Nähe zueinander. Bei allen vier Fahrzeugen wurde das Seitenfenster eingeschlagen.

Gestern Morgen (16.04.) nahm die Polizei vier Diebstähle aus Kraftfahrzeugen im Stadtgebiet von Leichlingen auf. Der erste Tatort befand sich in der Moltkestraße. Hier wurde die Polizei gegen 04:20 Uhr vom Nutzer eines Handwerkerfahrzeugs gerufen. Er gab an, dass sein Hund angeschlagen hat und er so die Beschädigung an dem Fahrzeug entdeckt hat. Personen hat er nicht gesehen. Aus dem Fahrzeug wurden unter anderem verschiedene Werkzeuge im unteren vierstelligen Bereich entwendet.

Bei einem weiteren Aufbruch eines Handwerkerfahrzeugs in der Friedensstraße wurde ebenfalls verschiedenes Werkzeug im unteren vierstelligen Bereich gestohlen. Bei zwei weiteren Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen in der Immigrather Straße und in der Straße Turnplatz gingen der oder die Täter leer aus.

Zu allen vier Fällen wurde jeweils eine Strafanzeige aufgenommen. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell