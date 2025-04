POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter nach Raub auf Spielhalle flüchtig

Bergisch Gladbach (ots) - Gestern Nachmittag (15.04.) ist die Polizei zu einem Einfamilienhaus in der Ferdinand-Stucker-Straße im Stadtteil Bensberg gerufen worden, nachdem der Eigentümer einen Einbruch festgestellt hatte. Im Zeitraum zwischen 09:15 Uhr und 14:00 Uhr sind bislang Unbekannte in sein Haus eingebrochen. Die Polizisten nahmen das Gebäude in Augenschein ...

mehr