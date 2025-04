POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Einfamilienhaus am Vormittag

Rösrath (ots) - Bereits am Dienstag (08.04.) ereignete sich in Forsbach ein Verkehrsunfall, bei welchem Sachschaden entstand und der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach sucht nun Zeugen. Die beiden beschädigten Pkw, ein brauner VW und ein weißer Lexus, waren an der Bensberger Straße in ...

mehr