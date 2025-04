Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Jeep vor Wohnhaus gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (14.04.), in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, wurde in der Rommerscheider Straße ein Pkw des Herstellers Jeep, Modell Gladiator, gestohlen. Der schwarze Pick-up wurde am Vorabend von dem Besitzer auf der Stellfläche vor einem Wohnhaus geparkt und verschlossen.

Wie der oder die unbekannten Täter vorgingen, um das Fahrzeug zu entwenden, ist derzeit unklar. Der Wert des Jeeps mit dem amtlichen Kennzeichen GL-Q1052 und einer Erstzulassung aus dem Jahr 2021 wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und schrieb das Fahrzeug zur Fahndung aus. Bei Zeugenhinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach. (th)

