POL-RBK: Rösrath - Rollladen an Terrassentür hochgeschoben

Rösrath (ots)

Am Montagabend (14.04.) verständigte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Schillerstraße die Polizei, nachdem offenbar versucht wurde, in ihr Haus einzubrechen.

Gegen 22:30 Uhr hörte die Frau Geräusche aus dem Bereich ihrer Terrassentür, an welcher bereits die Außenjalousien heruntergelassen waren. Als sie nachschaute, sah sie, wie gerade offenbar jemand versuchte, den Rollladen mit der Hand nach oben zu drücken. Als sie auf sich aufmerksam machte, flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Der Rollladen wurde durch den Einbruchsversuch beschädigt.

Die Polizei fahndete nach dem oder den Tätern, konnte diese aber nicht mehr antreffen. Zeugen, die im Umfeld des Tatortes etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 in Bergisch Gladbach zu melden. Darüber hinaus können Sie gerne die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de kontaktieren, wenn Sie eine Beratung oder Informationen zum Thema Einbruchschutz wünschen. (th)

