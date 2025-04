POL-RBK: Leichlingen - Quadunfall mit zwei Verletzten

Rösrath (ots) - Am Montagabend (14.04.) verständigte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Schillerstraße die Polizei, nachdem offenbar versucht wurde, in ihr Haus einzubrechen. Gegen 22:30 Uhr hörte die Frau Geräusche aus dem Bereich ihrer Terrassentür, an welcher bereits die Außenjalousien heruntergelassen waren. Als sie nachschaute, sah sie, wie gerade offenbar jemand versuchte, den Rollladen mit der ...

mehr