Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zwei Pkw bei Verkehrsunfallflucht beschädigt - Zeugen gesucht

Rösrath (ots)

Bereits am Dienstag (08.04.) ereignete sich in Forsbach ein Verkehrsunfall, bei welchem Sachschaden entstand und der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach sucht nun Zeugen.

Die beiden beschädigten Pkw, ein brauner VW und ein weißer Lexus, waren an der Bensberger Straße in Fahrtrichtung Rösrath-Mitte kurz vor der Bushaltestelle Höhenweg hintereinander am rechten Fahrbahnrand geparkt. Gegen 19:20 Uhr wurden die Beschädigungen an den jeweils linken Fahrzeugseiten festgestellt. Laut Zeugenaussagen waren die Pkw gegen 07:30 Uhr noch unbeschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet nun Zeugen, aber auch den Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell