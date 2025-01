Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Witterung sorgt für Unfall auf der A19

A19 Linstow (ots)

Am 04.01.2025 ereignete sich gegen 15:00 Uhr auf der Autobahn 19 in Fahrtrichtung Rostock zwischen den Anschlussstellen Linstow und Krakow am See ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Porsche war, nach ersten Erkenntnissen zufolge, mit einer für die Straßen- und Witterungsverhältnisse unangepasster Geschwindigkeit und ohne Winterreifen auf der Überholspur unterwegs. Aufgrund der glatten Fahrbahn kam der PKW zunächst nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelschutzplanke. In der weiteren Folge fuhr der Porsche nach rechts und kollidierte mit einem Mercedes. Der Porsche begann sich zu drehen, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich einmal und blieb auf dem Dach liegen. Der 55jährige aus Berlin stammende Fahrer, welcher alleine im Fahrzeug saß, konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sowohl er als auch die Insassen (beide 65 Jahre) des Mercedes blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Autobahn musste für eine Dauer von 45 Minuten voll gesperrt werden. Alle am Unfall beteiligten Personen sind Deutsche.

Matthias Emmerich

Polizeihauptkommissar Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Außenstelle Linstow

