Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer am Kleidercontainer

Randale in Disco/ Einbruch in Vereinsheim/ Dieb greift in drei Geschäften zu

Lüdenscheid (ots)

Am Samstagmittag brannten hinter einem Altkleidercontainer aufgestapelte Pappkartons. Ein vorbeifahrender Autofahrer bemerkte kurz nach 12 Uhr den Rauch, hielt an und erstickte das noch kleine Feuer. Feuerwehr und Polizei waren ebenfalls vor Ort. Am Container entstand kein Schaden.

Eine stark alkoholisierte 41-jährige Lüdenscheiderin hat sich am Samstag kurz vor 3 Uhr geweigert, eine Disco am Rathausplatz zu verlassen. Als ein Mitarbeiter sie nach draußen brachte, bekam er von ihr einen Faustschlag ins Gesicht. Eine zu Hilfe eilende Mitarbeiterin bekam ebenfalls einen Schlag ins Gesicht. Die Polizei nahm sie in Gewahrsam. Als sie nach Personalpapieren durchsucht werden sollte, wehrte sie sich. Die Polizeibeamten brachten die herumschreiende Frau in den Streifenwagen. Auf der Wache leistete sie erneut Widerstand und versuchte einem Polizeibeamten das Pfefferspray von der Dienstkleidung zu reißen. Sie bekam Strafanzeigen wegen einfacher Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Unbekannte haben zwischen dem 27. Mai und dem vergangenen Samstagmorgen die Eingangstür eines Vereinsheims an der Altenaer Straße auf geflext. Sie beschädigten Möbel und entwendeten Bargeld.

Aufmerksame Zeugen haben am Samstag um 14.40 Uhr einen Mann beobachtet, der vor einem Geschäft an der Knapper Straße Decken aus einem Verkaufsstand eines Textil-Discounters nahm und wegging. Er hatte bereits andere Ware in der Hand. Ein weiterer Zeuge bekam den Einsatz mit und brachte die Polizeibeamten auf die Spur des Tatverdächtigen, der sich noch in der Knapper Straße aufhielt. Die Beamten fanden ihn und stellten mutmaßliche Diebesbeute (Strandmuschel und diverse Decken) aus insgesamt drei Geschäften sicher. Der alkoholisierte 33-jährige Lüdenscheider bestreitet die Taten. (cris)

