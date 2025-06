Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Personen nach Diebstahl eines Motorrads vorläufig festgenommen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (18.06.) wurde die Polizei gegen 02:10 Uhr in die Willy-Brandt-Straße im Stadtteil Hand gerufen. Ein Zeuge hatte zuvor zwei junge Männer dabei beobachtet, wie sie sich an einem Motorrad der Marke BMW aufhielten und dieses wegschoben. Wenig später seien die beiden Personen in einen weißen Transporter gestiegen und mehrmals durch die Straßen gefahren. Da es für ihn so aussah, als würden die beiden Männer das Motorrad stehlen, alarmierte er umgehend die Polizei.

Auf dem Weg zur Willy-Brandt-Straße fiel den Polizisten auf der Hermann-Löhns-Straße ein Transporter der Marke Opel mit ortsfremden Kennzeichen auf. In diesem Fahrzeug befanden sich zwei junge Männer, die auf den ersten Blick auf die Personenbeschreibung des Zeugen passten. Der Transporter wurde daraufhin angehalten.

Bei der Kontrolle des Transporters fiel auf, dass dieser bereits seit Februar dieses Jahres abgemeldet ist. Des Weiteren waren an dem Fahrzeug gefälschte TÜV-Plaketten angebracht. Bei der Durchsuchung des Transporters sowie der beiden 18-jährigen Tatverdächtigen wurden ein Teleskopschlagstock, ein Messer sowie diverses Werkzeug aufgefunden. Die beiden Männer waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und gaben gegenüber den Polizisten keinen genauen Wohnort an.

Nach Aussagen weiterer Zeugen wurde das Motorrad zuvor verschlossen in der Tiefgarage eines Hauses in der Willy-Brandt-Straße abgestellt. Die Tatverdächtigen verschafften sich demnach Zugang zur Tiefgarage und schoben das Motorrad hinaus, wo sie von dem Zeugen gesehen wurden.

Das Motorrad sowie der Transporter wurden durch die Polizei sichergestellt. Die aufgefundenen Gegenstände und die Mobiltelefone der Männer wurden ebenfalls beschlagnahmt. Die beiden 18-Jährigen wurden vorläufig festgenommen und zu weiteren polizeilichen Maßnahmen dem Gewahrsam der Polizeiwache Bergisch Gladbach zugeführt. Auf sie kommen nun mehrere Anzeigen zu. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell