Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Motorradfahrer erfasst Teenagerin - beide schwer verletzt

Odenthal (ots)

Gestern Nachmittag (19.06.) ist ein Motorradfahrer auf der L 310 in Altenberg mit einer minderjährigen Fußgängerin kollidiert. Beide zogen sich schwere Verletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen war der Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Gegen 16:30 Uhr war ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Bergisch Gladbach auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Altenberger-Dom-Straße unterwegs. In einer Linkskurve verlor er nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle über sein Krad und geriet auf den Gehweg. Hier touchierte er erst eine Leitplanke und erfasste dann eine 14-Jährige aus Leverkusen, die an der Leitplanke gestanden hatte. Danach stürzte der Motorradfahrer einen Abhang herunter.

Mehrere Zeugen gaben an, dass der Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war, bevor es zur Kollision kam. Die 14-Jährige kam mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Odenthal musste den Motorradfahrer mit einer Seilwinde und einer Trage aus der Böschung hinaufziehen, bevor ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus fliegen konnte.

An dem Motorrad entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Hauptstraße war für fast drei Stunden voll gesperrt.

Auf den Motorradfahrer kommt nun eine Anzeige wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen und fahrlässiger Körperverletzung zu. Die Staatsanwaltschaft hat die Beschlagnahme seines Führerscheins und seines Motorrads angeordnet.(bw)

