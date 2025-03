Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Vermeintlicher Raubüberfall in Neunkirchen stellt sich als Erpressungs- und Entführungsfall dar

Saarländische Polizei bei umfangreichen Fahndungs- und Durchsuchungsmaßnahmen im Einsatz

Saarbrücken / Neunkirchen (ots)

Am Freitag, den 28.02.2025 kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einem Supermarkt in Neunkirchen-Furpach. Doch dort stellte sich ein vermeintlicher Raubüberfall letztlich anders dar.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hielten mehrere, unbekannte Täter zwei 16- und 17-jährige Jugendliche in ihrer Gewalt und zwangen sie, ihnen durch die Begehung von weiteren Straftaten, Bargeld zu beschaffen.

Durch umfangreiche polizeiliche Maßnahmen konnte schließlich ein 19-Jähriger aus Neunkirchen ermittelt werden, der nach den bisherigen Erkenntnissen zumindest mitverantwortlich für die Entführungs- und Erpressungshandlungen war. Umfangreiche Fahndungs- und Durchsuchungsmaßnahmen in Neunkirchen und Saarbrücken, auch unter Beteiligung von Spezialeinheiten, führten bislang nicht zum Erfolg. Der 19-Jährige ist nach wie vor flüchtig.

Die polizeilichen Maßnahmen zur Erforschung der genauen Hintergründe der Tat und Mittätern sowie zum Aufenthaltsort des Gesuchten dauern zur Stunde noch an. Aus ermittlungstaktischen Gründen können zum derzeitigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

