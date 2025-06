Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Mit 2,4 Promille mehrfach in den Gegenverkehr geraten

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (22.06.), gegen kurz nach 18:00 Uhr, hat ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei telefonisch einen Pkw der Marke VW gemeldet, der in Schlangenlinien auf der Friedrich-Offermann-Straße in Richtung Bensberg unterwegs und dabei mehrfach in den Gegenverkehr geraten war. Glücklicherweise ist es nach Aussagen des Zeugen nicht zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs oder gar zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Fahrzeugführer, einen 36-jähriger Bergisch Gladbacher, wenig später an seiner Wohnanschrift antreffen.

Er machte einen stark alkoholisierten Eindruck und ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 2,4 Promille.

Aus diesem Grund wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Vorerst darf er keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge mehr führen.

Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell