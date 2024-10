Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto macht sich selbständig

Weimar (ots)

Am Dienstagabend stellte eine 46-Jährige ihren Ford im Bereich Nauendorf ab und vergaß dabei Gang oder Handbremse einzulegen. In der Folge rollte das Fahrzeug einen Platz hinunter und überfuhr dabei zwei Verteilerkästen eines Telekommunikationsunternehmens. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro, der Schaden an den Verteilerkästen ist noch nicht bezifferbar.

