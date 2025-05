Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfälle mit Personenschäden - 5 verletzte Personen, Notarzteinsatzfahrzeug und Streifenwagen beteiligt

Bonn Mehlem (ots)

Am 29.05.2025 um 19:17 Uhr befuhr ein Notarzteinsatzfahrzeug die Gernotstraße in Richtung Rüdigerstraße mit Sonder- und Wegerechten. In Höhe der Kreuzung Gernotstraße und Utestraße kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW. Das Notarzteinsatzfahrzeug wurde in ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben und eine Mauer beschädigt. Der Fahrer des Notarzteinsatzfahrzeugs, die Notärztin und die Fahrerin des PKW wurden verletzt. Der Fahrer des Notarzteinsatzfahrzeugs und die Notärztin wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden kollidierten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

In der Absperrung zu dem oben genannten Verkehrsunfall stand ein Streifenwagen an der Einmündung Gernotstraße auf der Mainzer Straße. Um 19:40 Uhr befuhr ein Linienbus die Mainzer Straße in Richtung Süden (Mehlem) und touchierte den mit Blaulicht und Warnleuchten absichernden Streifenwagen. Dieser wurde auf einen weiteren geparkten PKW geschoben und Trümmerteile beschädigten ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Der Fahrer des Busses sowie ein Fahrgast wurden leicht verletzt. Der Busfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Linienbus und der Streifenwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten ebenfalls abgeschleppt werden.

Die Gernotstraße und Mainzer Straße waren für die Dauer der Unfallnahmen gesperrt.

Die Ermittlungen zu den Unfallursachen dauern an. (kro)

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell