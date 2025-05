Polizei Bonn

POL-BN: Mechernich - Angriff auf Polizeibeamte bei Amtshilfe zur Einweisung - Schussabgabe auf 50-Jährigen

Bonn/Euskirchen (ots)

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bonn und des Polizeipräsidiums Bonn

Am Mittwoch, 28.05.2025, ab ca. 15:00 Uhr, leistete die Kreispolizeibehörde Euskirchen in Mechernich auf Ersuchen des sozialpsychiatrischen Dienstes Amtshilfe bei der Einweisung eines 50-jährigen Bewohners einer städtischen Unterkunft in eine Klinik.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll der Mann die eingesetzten Polizeibeamten mit einem Messer angegriffen haben. Hierbei kam es zu einer polizeilichen Schussabgabe. Der 50-Jährige wurde schwer verletzt und nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Polizeipräsidium Bonn hat aus Neutralitätsgründen die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehensablauf übernommen, welche in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft geführt werden.

