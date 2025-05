POL-BN: Bornheim-Merten: Polizei bittet um Hinweise zu dunklem BMW nach Verkehrsunfallflucht

Königswinter (ots) - Am Abend des 26.05.2025 kam es auf der Vinxeler Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin und ein 30-jähriger Pkw-Fahrer befuhren in ihren Pkw die Vinxeler Straße in Richtung Stieldorf. An der Kreuzung Vinxeler Straße / Peter-Weyler-Straße kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls ...

mehr