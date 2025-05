Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter - Vinxel: schwerer Verkehrsunfall auf der Vinxeler Straße

Königswinter (ots)

Am Abend des 26.05.2025 kam es auf der Vinxeler Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin und ein 30-jähriger Pkw-Fahrer befuhren in ihren Pkw die Vinxeler Straße in Richtung Stieldorf. An der Kreuzung Vinxeler Straße / Peter-Weyler-Straße kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau schwer verletzt. Sie wurde durch einen eingesetzten Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus verbracht. Der männliche Fahrer des zweiten Pkw wurde leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand hoher Sachschaden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiwache Ramersdorf. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Vinxeler Straße nahe der Unfallstelle voll gesperrt. Die Sperrung betraf auch Busse der RSVG. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente für den Konsum alkoholischer Getränke beim mutmaßlichen Unfallverursacher. Dies und der exakte Unfallhergang sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bonn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell