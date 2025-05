Polizei Bonn

POL-BN: Alfter-Oedekoven: Unbekannte beschädigten geparkte Fahrzeuge

Bonn/Alfter (ots)

Am Freitag, 23.05.2025, beschädigten Unbekannte in Alfter-Oedekoven mehrere geparkte Fahrzeuge. Nach dem derzeitigen Sachstand zerkratzten sie im Zeitraum zwischen 07:20 Uhr und 17:00 Uhr an insgesamt elf in der Straße Kramersbruch abgestellten Autos den Lack.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

