POL-BN: Bonn-Duisdorf: Kind von E-Scooter angefahren - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (19.05.2025) in Bonn-Duisdorf wurde ein 7-jähriger Junge leicht verletzt. Die Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Zur Unfallzeit, gegen 15:10 Uhr, war der 7-Jährige in Begleitung seiner Mutter und eines weiteren Kindes auf dem Schieffelingsweg in Richtung Bonn-Endenich unterwegs. Nach den derzeit vorliegenden Angaben wurde der Junge kurz vor der Einmündung in die Provinzialstraße auf dem Gehweg von einer entgegenkommenden E-Scooter-Fahrerin erfasst und kam zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Die noch unbekannte, circa 35 bis 45 Jahre alte Frau soll ihre Fahrt fortgesetzt haben, ohne ihre Personalien mitzuteilen und ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise zum Unfallgeschehen unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de.

