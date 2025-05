POL-BN: Öffentlichkeitsfahndung: 29-jähriger Mann vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Bonn (ots) - Die Beamtinnen und Beamten des Bezirksdienstes der Bonner Polizei sind in den kommenden Monaten mit dem Polizei-Mobil in verschiedenen Bezirken unterwegs und vor Ort ansprechbar. Der nächste Termin für den Bezirk Bonn-Kessenich findet am 24.05.2025 von 10:00 bis 12:00 Uhr, an der Pützstraße, statt. Eine Übersicht der Bezirksdienstbeamtinnen und ...

