POL-BN: Polizei-Mobil unterwegs - Bezirksdienst Bonn-Kessenich - Terminhinweis

Bonn (ots) - Nach einem Einbruch am Wochenende in Bonn-Limperich sucht das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei Zeugen. In der Zeit von Samstag (17.05.2025), 22:30 Uhr bis Sonntag (18.05.2025), 06:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Elsa-Brandström-Straße ein. Nach der ...

mehr