Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrskontrollen: Hauptunfallursachen Alkohol und Drogen im Fokus - Polizei ordnete acht Blutproben an

Bonn (ots)

Unter der Führung Kradgruppe führte die Bonner Polizei am gestrigen Dienstag (20.05.2025) umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Auch Einsatzkräfte des Wachdienstes der Polizeiinspektionen 1 und 2 sowie des Verkehrsdienstes unterstützten die groß angelegte Kontrollaktion mit insgesamt 40 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Im Fokus stand einmal mehr die Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr.

An Kontrollstellen Mehlem und in Rheinbach wurden zahlreiche Fahrzeuge kontrolliert. Bei sieben Fahrzeugführern bestand der Verdacht einer Drogenbeeinflussung - entsprechende Drogenschnelltests waren positiv. Ein Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss. In allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und Blutproben zur Beweissicherung entnommen.

Ohne gültige Fahrerlaubnis waren zwei Fahrzeugführer unterwegs.

Im Rahmen der Kontrollen wurden auch zahlreiche Verkehrsordnungswidrigkeiten (50) geahndet.

