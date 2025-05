Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: 28-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Unfallhergang bislang unklar - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Bislang unklar ist der Hergang eines Verkehrsunfalles, der sich in der Nacht zum heutigen Freitag (23.05.2025) in Bad Godesberg ereignet hat. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen.

Zeugen hatten gegen 03:00 Uhr in der Nacht im Bereich der Deutschherrenstraße einen schwer verletzten 28-jähriger Mann bemerkt. Dieser hatte gegenüber den Zeugen geäußert von einem Auto angefahren worden zu sein. Weitere Angaben zu dem Unfall und insbesondere auch zum Unfallort konnte der Mann nicht machen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach den bisherigen Ermittlungen, die noch in der Nacht eingeleitet wurden, könnte sich der Unfall auf der Koblenzer Straße im Bereich des Kurparkes ereignet haben.

Die Ermittler des Verkehrskommissariat bitten Zeugen, die in der Zeit von etwa 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr einen Unfall in dem beschriebenen Bereich beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

